Chômage partiel : le montant des fraudes déjà repérées s'élève à 225 millions d'euros

Depuis le mois de mars, les services des ministères du Travail et des Comptes publics ont effectué 270.000 contrôles en amont et en aval des versements du chômage partiel. Ces contrôles ont abouti à la régularisation des trop-perçus de plus de 4.000 entreprises ainsi qu’à l’engagement de 442 procédures pénales.