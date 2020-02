Véran annonce une enquête sur le mal-être hospitalier ! Comment dire !

Olivier Véran, qualifié par tous les observateurs de la vie politique française, comme un spécialiste des questions de santé en France, annonce en tout premier lieu.. une enquête sur le mal-être hospitalier. Ca commence plutôt mal ! L'édito du jour sur info-Chalon.com.

Après le renoncement précipité de Benjamin Griveaux, l'annonce tout aussi précipitée de la candidature d'Agnès Buzyn, alors même que la pandémie mondiale autour du Coronavirus touche la France, que la fronde au sein de l'hôpital public ne faiblit pas et que la réforme voulue par le gouvernement sur le régime des retraites piétine, Olivier Véran ne trouve rien de mieux que d'annoncer une enquête sur le mal-être hospitalier. A se demander si il y a finalement un pilote dans l'avion ? Qu'on nous rassure .. Ya-t-il eu au cours du week-end la mise en place d'une cohabitation sans qu'on le sache avec l'arrivée d'un nouveau premier ministre ? L'annonce d'une nouvelle stratégie gouvernementale ? A vrai dire pas vraiment !

Le mal-être hospitalier est-il à ce point méconnu en haut lieu qu'on doive à nouveau lancer une expertise de terrain ? Doit-on comprendre qu'avec le changement de ministre, les cartes sont rebattues ?

"Je lancerai dans les prochains jours une enquête nationale (...) pour consulter les hospitaliers - directeur, médecins, infirmiers, brancardiers - pour tenter de saisir en détail le sens de leur engagement auprès du public et les raisons du mal-être qu'ils disent ressentir depuis un certain nombre d'années désormais" a prononcé Olivier Véran, en guise de premiers propos dans ses nouvelles responsabiltés. Finalement, c'est reparti pour un tour et pendant ce temps l'hôpital public se meurt. C'est sûr il y a un temps politique et un temps de la vraie vie... et chaque jour qui passe, c'est toujours un peu plus de mal-être qui grandit. Allez laissons enquêter les enquêteurs... on se donne rendez-vous dans la vraie vie!

Laurent Guillaumé