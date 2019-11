Jeep Élite (8e J.) - ÉLAN CHALON 78 - JDA DIJON 90 : L'Élan Chalon trop court!

ce samedi soir au Colisée…

ÉLAN CHALON 78 - JDA DIJON 90

Mi-temps : 42 - 40

(16-24, 26-16, 20-22, 16-28)

Arbitres : Yohan Rosso, Maxime Boubert et Freddy Vansteene

Ce samedi soir, l'Élan Chalon recevait le voisin dijonnais pour le derby bourguignon. Le Colisée était bien rempli, les supporters chalonnais étaient bien présents ainsi qu'une belle cohorte de supporters dijonnais. Avec l'avantage du terrain, les supporters chalonnais étaient devant à l'applaudimètre. Les locaux débutent très mal la rencontre en encaissant un 0 à 7. Avec un 1er quart-temps très mal géré, les visiteurs sont logiquement devant au tableau d'affichage (16 à 24) après ces 10 premières minutes. C'est un coup de froid sur le Colisée. Celui-ci va reprendre des couleurs avec un bon 2e quart-temps. L'Élan Chalon est dans son derby. On regarde bien l'écran lumineux. Oui, oui, les chalonnais mènent 42 à 40. Il ne faut pas s'enflammer pour autant, il reste la moitié du chemin à faire.

Le 3e quart-temps même s'il n'est pas parfait côté Chalon est malgré tout pas mal négocié. Le public assiste à un vrai derby, les deux formations sont à égalité parfaite à l'issue de ce 3e quart (62 à 62). Bien malin à ce moment là qui pourrait dire qui l'emportera. En tous cas, il y a du mieux pour l'Élan Chalon qui fait jeu égal avec Dijon. Il va falloir rester dans son match et rester sur la dynamique pour l'emporter. Cinq dernières minutes hors sujet qui vont coûter cher à l'Élan Chalon qui va laisser filer la victoire à Dijon. Score final 78 à 90. Dommage! Avec plus de régularité et de rigueur, les chalonnais pouvaient prétendre à une meilleure issue. Les supporters dijonnais peuvent exulter!

