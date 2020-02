ELAN CHALON - La défaite de trop ! Le coach Philippe Hervé écarté

Communiqué de presse de l'Elan Chalon

La défaite à Roanne et surtout la manière, ont plongé le club dans une situation d’urgence.

Nous avons donc reçu Philippe HERVE ce matin et convenu ensemble que la seule décision possible à ce jour pour tenter de rebondir était de changer d’entraineur.

Cette décision humainement douloureuse et un peu irrationnelle a été acceptée en toute responsabilité par Philippe HERVE, qui met l’intérêt général au-dessus de son intérêt particulier.

Ceci place les joueurs devant leurs responsabilités et nous les verrons cet après-midi avant l’entrainement.

Le prochain entraîneur de l’Elan Chalon sera annoncé très prochainement.

Photo info-chalon.com