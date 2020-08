ELAN CHALON - Un stage d'été placé sous haute surveillance

Près de 150 personnes participent au traditionnel stage d'été de l'Elan Chalon. Un stage vraiment pas comme les autres. Le retour d'info-chalon.com.

C'est un stage hors norme qui a pris place au sein des structures de l'Elan Chalon depuis lundi. Venus d'Alsace, des Bouches du Rhône ... près de 150 personnes ont fait le choix de Chalon sur Saône et de l'Elan pour le traditionnel stage d'été. Un stage plébiscité régulièrement et encore plus cette année, avec l'annulation de la plupart des stages qui devaient se dérouler en juillet. Sous la direction de Jean-François Letoret, toute l'équipe d'encadrants a bien pris soin de rappeler les conditions sanitaires draconniennes mises en place afin que tout se passe pour le mieux.

Des mesures rappelées par Julien Espinosa et tout le staff de l'équipe professionnelle venue se présentere aux jeunes stagiaires. Une semaine au cours de laquelle, ils pourront perfectionner leur sport de prédilection. "On ne prendra aucun risque, on vous fera la chasse au respect des gestes barrières" a prévu aussitôt le responsable du stage, "mais vous découvrirez la structure d'un entraînementde bon et même de haut niveau, associant rigueur et vitesse, afin d'acquérir les gestes en direction de la perfection".

A raison de deux entraînements par jours et des matchs tous les soirs, arbitrés parallèlement par un camp d'été arbitral animé par Jérémy Dubois, les matchs seront diffusés sur le site de l'Elan Chalon avec l'idée de limiter au maximum la circulation au sein de la structure.

Laurent Guillaumé