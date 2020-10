ELAN CHALON - Le come-back de Sean Armand

Face à une situation plus qu’inquiétante, les dirigeants de l’Elan Chalon n’ont pas tardé à réagir et ont fait le choix de rapatrier dans l’hexagone une tête bien connue. En l’occurrence Sean Armand qui aura un rôle essentiel à jouer aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire.

Battu par Fos Provence Basket en Coupe de France, défait à domicile par Pau-Lacq-Orthez et fessé par Cholet Basket en Jeep Elite, l’Elan Chalon ne pouvait rester sans bouger après un début de saison tout simplement catastrophique. Car, après trois matchs officiels pour autant de défaites et une avant-saison déjà peu engageante, les voyants sont sinon au rouge du moins passés à l’orange foncé. Las de vivre des saisons compliquées, l’équipe dirigeante a souhaité miser sur un électrochoc avant que cela ne soit trop tard. Et ainsi enrayer une spirale bien négative. C’est par l’entremise de son directeur général Rémy Delpon que le club a communiqué officiellement ce jeudi matin. Et c’est peu dire que Rémy Delpon n’a pas mâché ses mots. « Nous ne sommes pas du tout satisfaits de la situation actuelle ». Et d’évoquer pêle-mêle l’absence de hiérarchie dans l’équipe, le manque d’enthousiasme, voire, pis, de respect du maillot ! Et les leaders annoncés ne sont visiblement pas au rendez-vous. Notamment du côté des recrues qui ne répondent absolument pas aux attentes, loin s’en faut.

Sean Armand le sauveur ?

Le choix a été fait de faire revenir à Chalon une tête bien connue des supporters : Sean Armand. Arrivé au mois de janvier dernier, l'arrière américain de 29 ans avait alors sonné la révolte au Colisée lors de son arrivée. Sur sept matchs joués avec l’Elan, il avait tourné en moyenne à 17.9 pts, 4 passes, 2.7 rebonds et 14.3 d'évaluation. Néanmoins, son désir de jouer une coupe d’Europe l’avait conduit en Israël dans l'équipe Maccabi Rishon Le Zion pour la saison 2020-2021. Cependant, son club s'étant retiré de l’Eurocup, il avait exprimé son intention de le quitter. Une opportunité saisie par l’Elan Chalon pour accueillir d’ici à une quinzaine de jours un joueur sur lequel de nombreux espoirs ont été placés. L’occasion aussi de mettre la pression sur d’autres joueurs de l’effectif qui n’auront d’autre choix que de se montrer pour éviter tout simplement de voir leur contrat être arrêté net. « Je pense que nous avons un bon groupe, précise Rémy Delpon. Sean aura un rôle de leader. On avisera également à l’issue des prochains matchs. Et si certains joueurs ne réagissent pas, ne sont pas prêts à s’investir, il pourrait y avoir d’autres changements. Par ailleurs, nous réfléchissons à la possibilité de renforcer notre staff qui est un peu juste en nombre, notamment pour permettre aux joueurs de davantage travailler au niveau individuel ».

Régis Gaillard

Photo Charlotte Geoffray - Elan Chalon