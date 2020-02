MUNICIPALES - Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes électorales

Eh oui, il n'est pas trop tard ! Vous avez encore plus d'un mois pour vous inscrire sur les listes électorales.

Pour rappel, les élections municipales et communautaires se tiendront les 15 et 22 mars et pour voter, vous devez impérativement être inscrit sur une liste électorale. Même si l'inscription est automatique depuis 2018 pour les jeunes ayant atteint leur 18 ans ou pour celles et ceux ayant obtenu la natiionalité française à partir du 1er janvier 2018, pour les autres, il est indispensable de vous inscrire directement en mairie ou tout simplement par l'intermédiaire de ce lien.