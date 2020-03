MUNICIPALES - La liste «Cultivons Chalon» célébrait aussi les femmes ce dimanche matin

À l'occasion de la Journée Internationale des droits de la femme, la liste conduite par Nathalie Leblanc, «Cultivons Chalon», était sur la Place de Beaune, ce dimanche matin. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce dimanche 8 mars, c'était la Journée Internationale des droits de la femme.



À cette occasion, la liste «Cultivons Chalon», conduite par Nathalie Leblanc, candidate aux élections municipales à Chalon-sur-Saône, était présente sur la Place de Beaune, dès 10 heures 30.



La liste de gauche, qui proposait également des boissons et des morceaux de quatre-quarts, a organisé une exposition de photos de femmes chalonnaises et de dénoncer les violences sexistes et sexuelles dont la gent féminine est souvent la victime dans le monde et dans notre pays, la France.



«Cultivons Chalon» vous donne rendez-vous le mercredi 11 mars, à 19 heures, à la Salle des Congrès de la Maison des Syndicats, pour son grand meeting.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati