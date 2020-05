Les conseils municipaux élus au 1er tour installés au plus tard le 28 mai

La date du 2e tour n'est pas encore connue pour les communes qui n'ont pas élu leurs maires dès le 1er tour.

Les conseils municipaux élus au premier tour des élections municipales le 15 mars seront installés «au plus tard le jeudi 28 mai», a indiqué Édouard Philippe mardi à l'Assemblée nationale. Le décret qui prévoit leur installation sera publié le vendredi 15 mai. Un décret qui concerne 30 000 communes. «Il fixera la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires le lundi 18 mai», a précisé le premier ministre lors de la séance des questions au gouvernement. La première réunion du conseil municipal, qui permettra notamment d'élire le maire et ses adjoints, doit ensuite se tenir dans les cinq à dix jours suivant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux. «Il est encore un peu tôt» pour envisager une date pour le second tour, dans l'attente de l'avis du comité scientifique, a ajouté Édouard Philippe. Cela sous-entendra qu'un conseil communautaire restreint devrait être constitué en attendant les communes dont les maires n'ont pas été dès le premier tour.