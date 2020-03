L’espace d’une soirée ils vont chanter pour Louis, atteint de l’« X fragile »

L’association LouXis vous convie le 18 avril prochain à Épervans à une soirée rétro consacrée aux grands tubes des cinquante dernières années.

Louis est un garçonnet de 7 ans, atteint du syndrome de l’« X fragile ». Une maladie génétique rare et héréditaire, première cause de retard mental en France. Cathy, Mary et Fred sont trois chanteurs amateurs de la région chalonnaise et ils ont décidé d’aider LouXis, l’association qui apporte un soutien financier à l’enfant san-rémois.

Samedi 18 avril, à partir de 20h 30, les artistes, que le public de Châtenoy-le-Royal a pu applaudir à l’occasion de la Saint-Valentin, se produiront pour le petit Louis, à la salle des fêtes Pierre Baumann à Épervans.

Des chansons inoubliables

Cathy, Mary et Fred seront à nouveau accompagnés par Sandrine Drigon au piano et par son papa Gilbert au synthétiseur et à l’accordéon. Ils interpréteront pour le plus grand plaisir des spectateurs de grands standards de la chanson française (Patrick Fiori, Liane Foly, Marie Laforêt, Yves Montand, Charles Trénet, Zazie...) ou internationale (Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Mary Hopkin, Dean Martin, Pink Martini, Frank Sinatra...).

La capacité de la salle des fêtes Pierre Baumann n’étant que d’environ 250 places, il est fortement conseillé de réserver dès à présent au 06.31.99.10.15. (après 18 heures).

Entrée : 12 €. Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.

Gabriel-Henri THEULOT