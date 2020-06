L'heure de la reprise est annoncée pour nos restaurants (8) - L'Ile Chaumette à Epervans, petit coin paradisiaque pour fuir le coronavirus

Imaginez un peu le cadre idéal... 40 hectares à quelques minutes de Chalon sur Saône. Le coup de coeur du jour sur info-chalon.com.

Le restaurant de l'Ile Chaumette fêtera cette année son 58e anniversaire... l'anniversaire aussi de son patron emblématique Jean-Philippe Dalmas ! C'est dire l'histoire de cet établissement historique de l'agglomération chalonnaise. Situé au coeur d'un ensemble verdoyant privé de 40 hectares, l'Ile Chaumette propose un cadre unique sur le secteur de Chalon sur Saône. Depuis ses 16 ans, Jean-Philippe Dalmas arpente les cuisines de l'établissement, cet ancien relai de halage né en 1809, sur l'ancien lit mineur de la Saône.

Face au Covid19, avec son épouse Sylvie, son second de cuisine Sylvain, Benjamin en salle et Christine à la plonge, l'Ile Chaumette a revisité son organisation. Pour sa réouverture au grand public, des dispositifs de gel hydroalcoolique ont été disposés un peu partout, et une réflexion globale a été mise en place.

Adepte du fait-main, Jean-Philippe Dalmas n'est pas en manque d'idées et tout a été mis en oeuvre pour sécuriser au maximum les clients et le personnel. Menus plastifiés, carte des vins mobile sur support... le moindre petit détail a été pensé.

Pour le client, le masque reste bien évidemment obligatoire le temps d'accéder à sa table.

Un appel pour que les clients soient précis dans leurs réservations

"Réserver à huit et venir avec deux poussettes en plus, ne sera plus possible" précise Jean-Philippe Dalmas, insistant particulièrement sur les modalités mises en place, qui obligent à un minimum de respect organisationnel des clients, "du fait de la réduction de notre capacité d'accueil à l'intérieur".

La vente à emporter toujours plébiscitée

Pour les amoureux de grenouilles à la sauce Ile Chaumette, de fritures et autres poissons, la vente à emporter est toujours au rendez-vous. Les plats chauds sont facturés à 10 euros la part et les entrées 6 euros ! N'hésitez pas à passer vos commandes.

L'établissement est ouvert du mercredi au dimanche midi et soir, fermé les lundi et mardi sauf jours fériés. Il est vivement recommandé de réserver - 03 85 96 60 75.

Laurent Guillaumé