C'est vers les six heures du matin que les habitants du chemin de la poudrière ont été réveillés par d'inhabituels bruits de moteurs. Et pour cause puisqu'il s'agissait d'une spectaculaire intervention des pompiers venus évacuer une personne au septième étage de sa résidence. Une intervention qui aura mobilisé la grande échelle pendant près d'une heure.

P.M.