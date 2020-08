Alcoolisé, il fonce dans la foule au sud de Mâcon. Plus d'une dizaine de blessés dont un grave

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire

Ce jour, aux alentours de minuit, après un différend entre plusieurs individus dans un bar, un véhicule aurait percuté les personnes présentes devant l’établissement, sur la commune de Vinzelles, aux abords de la RD906.

Le conducteur alcoolisé a été interpellé et placé en garde à vue.

Les services du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire, les services départementaux d’interventions et de secours de Saône-et-Loire et de l’Ain, du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) sont engagés sur les lieux et ont sécurisé la zone. La directrice des sécurités au cabinet du Préfet était présente sur place.

16 personnes auraient été examinées par les médecins dont douze personnes blessées légèrement, trois personnes choquées et une jeune femme blessée gravement aux jambes mais dont la vie ne serait pas en danger. L'ensemble de ces personnes ont été transportées en centre hospitalier.

Il s’agirait d’un incident du vendredi soir avec fond d’alcool.

Le préfet de Saône-et-Loire, Jérôme Gutton, tient à remercier l’ensemble des services de secours et des forces de l’ordre pour leurs engagements.