Deux départs de feu de forêt à proximité de Bibracte

La premier feu a été maîtrisé. Le second a détruit entre 5 et 10 hectares de sapinières. Les pompiers d'Autun et d'Anost, mais également de Côte d'Or, de l'Yonne et du Doubs ont été appelés en renfort. 45 hommes et un hélicoptère de la Gendarmerie sont engagés.