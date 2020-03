FOOTBALL : La ligue de Bourgogne - Franche-Comté annonce le report de toutes les rencontres ce week-end

Seules les rencontres de division nationale sont maintenues.

Communiqué :

La propagation de l’épidémie de coronavirus oblige l’ensemble de la société française à adapter ses comportements (Affiche jointe). Le football amateur ne fait pas exception à la règle.

La situation évolue quotidiennement ce qui oblige l’ensemble des acteurs à revoir chaque jour leur position. La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football et ses Districts rappellent les éléments suivants : il incombe à la Ligue et aux Districts de fixer le cadre des compétitions officielles du niveau Régional et Départemental.

Dans ce cadre, Ligue et Districts de Bourgogne-Franche-Comté (à l’exception de la Haute-Saône qui prendra une décision ce vendredi 13 Mars) ont décidé de reporter la journée de compétitions du week-end des 14 et 15 mars 2020, à savoir, les matchs de compétitions officielles prévus à l’extérieur comme en salle.

Les rencontres de niveau national (N2, N3, D1 féminine, U17 et U19/U19F nationaux, D2 Futsal) sont pour l’instant maintenues sous réserve d’application des consignes de la FFF.

Les matches amicaux ne seront également pas autorisés. Pour ce qui est des entrainements, la responsabilité incombe aux Présidents de clubs. La Ligue préconise aux clubs de rappeler à l’ensemble des licenciés les conduites à tenir en affichant dans leurs locaux les consignes à respecter pour lutter au maximum contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football et les Districts souhaitent également rappeler aux clubs l’arrêté du 9 mars 2020. La Ligue étudie au quotidien la situation, et reviendra vers vous pour vous tenir informés des évolutions de la situation.