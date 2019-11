Hommage givrotin à tous les morts pour la France

Une centaine de personnes s'est réunie ce lundi midi devant le Monument aux morts de Givry, pour commémorer l'Armistice de la seconde guerre mondiale, et rendre hommage aux femmes et hommes, qui ont donné leur vie pour la France.

Cette manifestation a commencé par un dépôt de gerbes au cimetière de Poncey, puis au cimetière de Givry, et s'est poursuivie devant le monument aux morts de Givry.

La cérémonie a débuté par une lecture de Monsieur Jean Auguste, d'un message de l'Union française des combattants et victimes de guerre. Au travers de ce texte, il a tenu à en appeler à la conscience et à la mémoire de chacun, pour que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habitaient toutes les victimes de la guerre, inspirent nos actions en faveur de la Paix, de la Solidarité et de la Fraternité.

Puis, ce fut au tour de Juliette Méténier-Dupont, Maire de Givry, de lire un message de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d'état auprès de la ministre des armées. Cette dernière a tenu à rendre hommage à toutes les victimes de guerre, mais aussi aux soldats français, morts pour la France lors d'opérations extérieures, en mémoire desquels, Emmanuel Macron a inauguré un nouveau monument aujourd'hui à Paris.

La cérémonie s'est poursuivie par un dépôt de gerbes au pied du monument aux morts par Georges Bouillot, représentant la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, Juliette Métenier-Dupont, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Conseiller départemental du canton de Givry, et le Capitaine Lamy, Chef du Centre de secours de Givry.

Tout le monde s'est ensuite retrouvé à la Mairie pour le traditionnel vin d'honneur.



Hervé Delaney