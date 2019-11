Givry remporte le prix départemental 2019 « Les rubans du patrimoine »

La remise de ce prix s'est déroulée samedi matin, dans les locaux de Givry Vins et Tourisme, en présence de Fabien Rossignol, Président de la Fédération Française du Bâtiment de Saône et Loire (FFB 71) et adjoint au maire de Givry et de nombreux élus et partenaires du projet.

Ce concours est organisé par la Fédération Française du Bâtiment, en partenariat avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, la Fondation du patrimoine, la Fédération nationale des Caisses d'Épargne et le Groupement français des entreprises de restauration de Monuments Historiques. Il récompense depuis 25 ans les communes et les intercommunalités, qui ont réalisé des opérations de restauration ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti, vieux de plus de 50 ans.

Pour délibérer, les jurys régionaux et le jury national se sont appuyés sur les critères suivants: intérêt et valeur du patrimoine considéré, cohérence esthétique et architecturale, matériaux et organisation du chantier, qualité de la mise en œuvre, retombées de ces opérations d’un point de vue social, économique, culturel, environnemental et touristique, audace de l’opération et mobilisation populaire.

En 2019, 128 dossiers ont été déposés au niveau national et, pour la Saône et Loire, c'est la commune de Givry qui a obtenu le premier prix.

Le projet qui a été récompensé concerne la réhabilitation des parties vacantes du bâtiment givrotin dit de « La Poste». Elle a permis la création d’un caveau de dégustation-vente des vins de Givry et d'un point d’accueil touristique (antenne de l’Office de tourisme du Grand Chalon), qui est plus visible et plus accessible que le précédent. Deux appartements destinés à la location ont également été créés à l’étage.

Pour Juliette Métenier-Dupont, Maire de Givry, la création de ce lieu de dégustation n'est qu'un retour aux sources pour ce bâtiment, puisqu'à sa création, en 1859, il servait de Halle aux grains et aux … vins.

Elle a par ailleurs tenu à remercier pour la qualité de leur travail, la dizaine de professionnels qui sont intervenus dans cette rénovation, dont 80% sont situés dans un rayon de 20 kilomètres autour de Givry.

Enfin, pour l'édile givrotin, « la création de cet espace renforce le caractère viticole de la commune ainsi que son attractivité.»,

Ce que confirme Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, qui tient aussi à « féliciter la filière locale du bâtiment, qui sait redonner du cachet à des bâtiments anciens, tout en étant innovante et conquérante. Elle contribue ainsi à la transition énergétique, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle »

--

Hervé Delaney