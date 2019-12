Cérémonie de la Sainte-Barbe : Remise de distinctions aux soldats du feu du Centre d’incendie et de secours de Givry, dont le chef changera en 2020.

Après la cérémonie qui s'est déroulée samedi au Monument aux morts givrotin, les participants se sont rendus en défilé jusqu’au centre d’incendie et de secours (CIS) de Givry, précédés par la musique de l’Élan Palingeois.

Après l'hommage solennel rendu aux pompiers morts au feu et en service, les nombreuses personnalités présentes, parmi lesquelles l'ensemble des maires des communes rattachées au Centre givrotin, ont remis de nombreuses marques de reconnaissance aux Sapeurs-Pompiers, en herbe ou confirmés

C'est le Caporal-Chef Paul Gostomski qui a ouvert la série en recevant la médaille de bronze. Ont suivi 7 changements de grade, dont Cédric Bailleux, actuel second du CIS Givry, qui devient Lieutenant et qui prendra la tête du Centre de secours en janvier 2020 et Ludovic Burtin, qui devient Adjudant–chef et second du CIS.

Pour terminer, 13 diplômes et attestations de formation ont été remis aux soldats du feu, qui ont suivi avec succès des formations, aussi nombreuses que variées.

Puis le Capitaine Lamy, actuel Chef du centre, a pris la parole pour remercier les nombreuses personnes présentes, d'avoir bien voulu s'associer à la célébration de la Sainte Barbe, qui est un moment fort pour l'ensemble des pompiers.

Il s'est d 'abord félicité du maintien du volume des interventions en 2019 (à peu près 600), après plusieurs années de forte augmentation. Il attribue cette stabilisation aux actions qui ont été menées avec les partenaires de la santé, pour recentrer l'activité des pompiers sur leur cœur de métier, à savoir le secours à la personne.

Il a remercié le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), le Conseil Départemental et les élus de leur soutien indéfectible, qui a permis l'acquisition d'une nouvelle ambulance et la rénovation des locaux du CIS.

Il a ensuite salué la bonne santé des Jeunes Sapeurs-Pompiers et a adressé ses remerciements à Maud Chalumeau. Cette dernière a pris la succession de François Dolbec, qui a été Président de l'Amicale pendant trente ans, et « a su mettre en place une vraie harmonie entre jeunes et mois jeunes. »

Il a terminé son allocution en souhaitant bonne chance à son successeur, le Lieutenant Cédric Bailleux, et s'est dit « totalement confiant dans la future évolution du CIS givrotin, qui ne pourra être que positive ».

Le Lieutenant-Colonel Philippe Demousseau, Chef du Groupement territorial Est a rappelé l'importance pour les pompiers de la Sainte Barbe, qui est un moment fort de convivialité et d'honneur. Il remercia à son tour les élus pour leur soutien et confirma la bonne santé du CIS givrotin « qui fait plaisir à voir » et qui « fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer un service public de proximité ».

Ce que confirmèrent Juliette Métenier-Dupont, Maire de Givry et Sébastien Martin, 1er vice Président du Conseil Départemental de Saône et Loire. Ce dernier salua aussi « le travail au quotidien et en profondeur du CIS, qui fonctionne exclusivement avec des volontaires, qui prennent sur leur temps personnel et professionnel, pour être au service des autres ».



Le reportage photo d'Info-Chalon.com



Hervé Delaney