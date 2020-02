Participation record pour la 15ème édition de la GSO'nigth

Le précédent record, qui remontait à 2018, avec 191 participants, a en effet été pulvérisé samedi soir, où 292 personnes ont participé à cette 15ème course d'orientation nocturne.

Une participation constamment en hausse, qui montre l'attrait de cette manifestation, qui se déroule dans une belle ambiance conviviale et familiale. C'est ainsi que cette année, on dénombrait 52 familles de 3 personnes ou plus sur la ligne d'arrivée !

C'est aussi une course qui attire les jeunes, puisque que samedi soir, plus de 50% des participants étaient âgés de moins de 18 ans.

Le principe est simple : chaque coureur reçoit une carte (en couleur, échelle 1/10 000) sur laquelle apparaît un certain nombre de balises, à trouver dans l'ordre de son choix.

Le coureur matérialise son passage à la balise en poinçonnant un carton de contrôle.

Les balises valent 2, 5 ou 10 points en fonction de leur positionnement sur la carte. Le but est de marquer le plus de points possibles dans le temps imparti de l'exercice (ici 1h15) en sachant qu'il y a une pénalité de deux points, par minute dépassée.

Outre le côté ludique et sportif d'un course d'orientation, la GSO'nigth présente, comme son nom l'indique, la spécificité de se dérouler dans l'obscurité, sur près de 9 kilomètres avec 200 mètres de dénivelé positif, dans les vignes et sur la Chaume givrotine.

Voici le classement de la course , qui figure dans son intégralité sur le site du club « Givry Sport Orientation »

1er : Benjamin Moyon (club Givry SO) 98 pts (24 balises) (1er Jeune Homme également)

2ème : Etienne Matthieu (club Givry SO) 98 pts (25 balises).Etienne a tout poinçonné mais en 76 min soit une pénalité de temps.

3èmes ex æquo : Hugon Pierre, Damien Gaudillère et Gladys Roy (1ère Dame également). (non licenciés tous les trois) 88 pts (22 balises)

Le GSO, qui fête ses 20 ans cette année, est le seul club qui pratique cette discipline en Saône et Loire. Il compte 33 licenciés (14 jeunes et 19 adultes), parmi lesquels Anne Françoise Denier, qui a été sacrée en 2019 championne de France de Course d’Orientation « Longue Distance » .

Le club possède une école de Course d'Orientation, qui s'adresse aux jeunes comme aux adultes, et dont les entraînements se déroulent les samedis après-midi, 2 fois par mois.

Enfin, il organise régulièrement des manifestations à la demande, comme des anniversaires, des animations pour étudiants ou entreprises, ainsi qu'une course régionale d'orientation en VTT, qui se déroule en juin.

Pour tout renseignement :

Pascal Figuiere (Président)

mail : [email protected]