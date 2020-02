Conseil Municipal de Givry : Point sur la situation financière de la Commune et les orientations budgétaires pour l'année à venir

Ce moment est traditionnellement l'occasion de faire un point sur la santé financière de la Commune et les orientations budgétaires pour l'année à venir

La situation financière de la commune

L'exécution du budget 2019 devrait dégager un excédent de fonctionnement de 741 000 euros et un déficit d'investissement de 682 000 euros.

Le fonctionnement en 2019

Les produits, qui permettent à la commune d'assurer le fonctionnement courant des services communaux, s'élèvent à 3 818 415 euros. La recette la plus importante résulte des impôts locaux, qui représentent 58% des recettes. Les taux communaux sont restés stables en 2019 et n'augmenteront pas en 2020.

Les dotations et subventions, qui représentent 18,6%, sont en baisse depuis 2014 et les produits de service (recettes domaine forestier, activités des services municipaux, …) représentent 10,8%.

Les dépenses concernent le fonctionnement des services communaux et le remboursement des intérêts de la dette. Elles s'élèvent à 3 049 103 euros et ont été contenues, grâce à la mutualisation des marchés avec le Grand Chalon, une consultation systématique de plusieurs entreprises pour négocier les offres reçues et une optimisation des consommables

Le poste le plus important concerne les frais de personnel, qui représentent 49,8% et à diminué de 2,4% par rapport à 2018,. Les charges à caractère général (28%), ont elles augmenté de 10% en 2019, suite essentiellement à la hausse du coût de l'énergie.

Les investissements en 2019

Les recettes se sont élevées à 3 127 122 euros, dont 42% d'emprunts, 30% de subventions et 21% de dotations diverses.

Les emplois d'investissement s'élèvent à 3 781 197 euros. On y retrouve les dépenses d'équipement, qui représentent 69% et dont les trois quarts concernent l'aménagement du Centre-bourg, dont le coût avoisine 2 millions.

La santé financière de la commune

La dette de la commune est composée de 16 emprunts et représente 3 289 600 euros.

Le montant par habitant en 2019 s'élève à 980 euros, pour 752 en 2018. La capacité de désendettement de la commune, qui permet de déterminer le nombre d'années qu'elle mettrait à rembourser la totalité de la dette, si elle y consacrait tous les ans l'intégralité de son épargne, est ainsi passée de 3,75 années en 2018 à 5 ans en 2019. Elle reste néanmoins en dessous du seuil d'alerte, qui est fixé à 8 ans.

Les projets envisagés pour 2020

Les projets pluriannuels, c'est à dire ceux dont la réalisation s'étalera sur plusieurs années :

Rénovation de l'école élémentaire, de la salle des fêtes et de la salle polyvalente

Rénovation intérieure de l'église du bourg

Rénovation de l'éclairage public

Dissimulation des réseaux routes de Dracy et de Chalon

Construction d'un nouveau Centre technique municipal

Les autres projets :

Travaux à la Halle ronde,

Réfection toiture de la Maison des associations et de la Mairie

Poursuite de la réfections des bandes de roulement

Poursuite des travaux de lutte contre le ruissellement

Remplacement de divers matériels

….

Ce projet, pour lequel les 5 élus de l'opposition se sont abstenus, a été adopté à l'unanimité des votants.