Ambiance au traditionnel thé dansant annuel de Vive la vie

Une centaine de personnes s'est retrouvée dimanche après-midi à la Salle des fêtes de Givry, pour danser sur l'air de chansons, joliment interprétées par Gilbert Drigon et ses deux musiciens.

Et on peut dire que les participants ont pleinement profité du répertoire très varié, proposé par le groupe de Chatenoy le Royal ! La grande majorité ne s'est en effet arrêtée que pour déguster les pâtisseries, qui ont été confectionnées et offertes par les membres de l'association, présidée par Marie-Christine Defaut.







« Vive la vie », qui a été créée il y a plus de dix ans à Givry, a pour objectif « de créer, d'animer et de développer les rencontres et les liens d'amitié, d'aider à résoudre certaines difficultés des membres, en les informant et en les conseillant, et de participer à l'animation de la vie communale dans le respect des convictions de chacun ».

Outre ce traditionnel thé dansant, « Vive la vie » propose régulièrement à ses 70 adhérents des moments de loisirs et de convivialité, tels qu'une séance de cinéma ou la participation en mai ou juin à la brocante givrotine.

Elle a aussi mis en place un réseau de proximité et de voisinage, « qui permet de mieux connaître les personnes isolées, pour pouvoir leur rendre de petits services. »

Enfin, elle contribue activement à « Croq'heure d'histoires », moment de partage inter-générationnel qui propose une fois par mois aux enfants givrotins de 3 à 7 ans, de croquer à pleines dents des histoires, qui sont racontées pendant une heure, par quelques membres de l'association.







Pour tout renseignement sur « Vive la vie » : [email protected]