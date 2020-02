Le projet de construction d'un orgue dans l'église de Givry avance, mais le chemin s'annonce plus long et complexe qu'espéré ...

C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de Givry.Orgues qui s'est tenue vendredi soir, dans les locaux du collège Notre Dame de Varanges

Cette jeune association, qui compte aujourd'hui 82 adhérents, a été créée en 2016 par Christophe Pellereau. A l'époque, il a su fédérer quelques personnes autour d'un projet un peu fou, de construire un orgue dans l'église Saint Pierre et Saint Paul de Givry.

Ce projet permettra ainsi de remplacer celui qui a trôné derrière l'autel jusqu'à la seconde guerre mondiale, où il a disparu pour des raisons, qui restent encore assez floues à ce jour.

Une année 2019 très chargée, mais qui a permis de faire avancer le projet …

3 ans après ces débuts, du chemin a été parcouru par ces passionnés, puisque 2019 a vu l'association organiser 6 beaux concerts, dont le dernier avec un groupe de Gospel, « Les chœurs de la Charité » , qui a rempli l'église givrotine.

Comme l'a exposé le trésorier, Sylvain Tramoy, ces manifestations ont permis à l'association de dégager un excédent de 6 500 euros, soit près de 5 fois plus que l'année précédente.

L'année dernière, après plusieurs péripéties administratives, l'association s'est vu signifier par la Préfecture qu'elle devrait passer par des marchés publics, pour désigner le maître d’œuvre, qui gérera ce chantier hors du commun. Ceci va se traduite par des démarches lourdes et longues, ce que souhaitait éviter Christophe Pellereau, Président de Givry.Orgues.

Mais l'année s'est mieux terminée avec la validation par Cécile Ullmann, Conservatrice régionale des monuments historiques. de l'emplacement où trônera le futur orgue pendant a minima les 500 prochaines années.

A noter que cette implantation nécessitera une restauration de l'église givrotine, probablement conformément à sa configuration initiale, définie à la fin du 18ème siècle par Emiland Gauthey.

Une année 2020, qui sera très occupée par l'écriture du projet de maîtrise d’œuvre, mais pas que ...

Maintenant que l'emplacement du nouvel orgue est connu, il va en effet falloir travailler sur sa constitution et notamment sur le nombre de tuyaux, chacun d'entre eux, pouvant être à terme parrainé par des généreux donateurs.

Ce travail nécessitera beaucoup de temps et d'énergie, ce qui a conduit l'association à limiter à 3 le nombre de concerts qui seront organisés en 2020, mais en maintenant bien sûr la même qualité des spectacles.

Le premier est programmé le 28 mars, dans l'église givrotine, qui accueillera Lynne Davis, une américaine qui compte parmi les organistes les plus réputés sur le plan international.

Le second aura lieu le 6 juin, avec Charles Balayer, Organiste classique et jazz, compositeur arrangeur et improvisateur, qui sera accompagné de Hervé Robles à la batterie et Guy Barboutie à la guitare.

Le troisième et dernier se déroulera le 26 septembre, avec l'organiste Alain Bouvet, qui est déjà venu à Givry l'année dernière, et Jonathan Reze, un trompettiste hors pair.

Le dernier axe de travail de l'année sera la poursuite par Jean-Charles Carré, que viendra épauler cette année Justine Bressant, de la transcription de l’œuvre de Marcel Péhu. Ce célèbre compositeur lyonnais avait de la famille à Givry, et l'association a obtenu l'accord de sa légataire universelle (sa filleule) pour que ces œuvres soit réécrites, puis publiées, vendues et jouées, au bénéfice du projet.

Pour mener à bien tous ces travaux, Givry.Orgues est toujours à la recherche de partenaires, qui pourront notamment l'aider dans l'organisation et le financement des concerts.

Elle a aussi besoin de renforcer son Conseil d'Administration, composé actuellement de 10 membres. Il sera donc rejoint cette année par 5 nouvelles personnes: Colette Mercier, Serge Perraudin, Etienne Corteel, Bruno Liottard et Justine Bressant.

Pour contacter Givry.Orgues : 07 77 34 28 78 et 06 07 81 19 31