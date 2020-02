Le Givry Starlett Club prépare les championnats mondiaux d'avril 2020 en …. vendant des gâteaux sur le marché givrotin

Vous l'aurez compris, on ne parle pas ici de préparation sportive, mais d'une vente de gâteaux « faits maison », dont les bénéfices serviront à financer une partie du voyage vers la Hollande.

Et malheureusement, l'objectif n'a pas été atteint ce jeudi matin, à cause des conditions météorologiques désastreuses, qui ont dissuadé les givrotins de se rendre sur le marché. Les jeunes filles ont donc levé le camp vers 10h45, avant que la toile de tente ne s'envole et pour éviter de tomber malades....

Pourtant le Givry Starlett Club (GSC) a besoin d'argent pour financer le déplacement qu'il réalisera du 8 au 13 avril vers Eindhoven (Hollande), où il représentera la France aux championnats du monde de strutting, sport qui est un mélange de danse et de gymnastique, avec un bâton en guise d’accessoire.

Le coût de ce voyage s'élève à près de 56 000 euros, qui correspondent au transport et à l'hébergement de 51 filles et 20 accompagnateurs, Pour boucler son budget, le club a été contraint de demander à chaque athlète participante d'acquitter une somme de 250 euros. Pour chaque accompagnateur, la facture est plus salée puisque, pour vivre cette belle aventure, chacun devra verser un montant de 1 000 euros.

A ce stade, il n'est pas inutile de rappeler les excellentes performances enregistrées par le Givry Starlett Club, qui pour la sixième fois en sept saisons, va représenter la France à une compétition internationale de strutting: 3 fois en Championnat du Monde et 3 fois en Championnat d'Europe.

A chaque fois, il est arrivé à monter sur le podium, puisqu'il a été sacré deux fois champion d’Europe en 2016 et 2019 et vice-champion en 2014, mais également vice-champion du monde en 2018 (devant les USA, qui sont la référence de ce sport), après avoir obtenu le bronze en 2015.

Ces jeunes filles, qui affichent par ailleurs de belles valeurs humaines et véhiculent une superbe image, méritent donc d'être aidées !

C'est bien sûr ce que font déjà les partenaires actuels, mais le club aimerait bien en accueillir de nouveaux, ce qui permettrait de diminuer le coût de la pratique de ce sport pour les familles.

Le Givry Starlett Club reste donc à la disposition des entreprises qui seraient intéressées, et croise les doigts pour que la météo soit plus clémente jeudi prochain, qui sera la deuxième et dernière journée de ventes de gâteaux sur le marché givrotin.

Pour contacter le Givry Starlett Club: www.givry-starlett-club.fr