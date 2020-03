A Givry, des envies de vélo pour une génération

Communiqué de l'Association VélosurSaône

Pour la dernière enquête naonale de la Fédéraon des Usagers de la bicyclee ( FUB) menée à l’automne 2019 , 90 Givrons ont répondu et dressé un bilan de leur percepon de la situaon du vélo à Givry . Il est inule que nous vous fassions remarquer le taux élevé des réponses à Givry . Le nombre d’adhérents givrons à notre associaon, leur mobilisaon auprès des associaons sporves cyclistes de Givry influent certainement sur cee parcipaon. Ce qui place la commune de Givry dans le peloton de tête si on rapporte le nombre de réponses au nombre d’habitants. ( Les résultats sont consultables depuis le 6 février dernier sur le site de la FUB: www.municipales2020-parlons.velo.fr ). Le “Baromètre des Villes Cyclables” mets aussi en relief un département de Saône-Et-Loire novateur et bien développé en véloroutes et voies vertes en contradicon d’une prise de conscience tardive des aggloméraons et des communes à déployer aussi un schéma directeur cyclable local.

Nous adressons donc à chacune des listes nos remarques et nos souhaits pour alimenter chaque programme :

1 ) Créaon de pistes cyclables connues, sécurisées et structurantes dans la commune et en lien avec les hameaux et communes avoisinantes.

2) Signalisaon du Double Sens Cycliste (DSC) .

3) Luer efficacement contre le vol: par des staonnements à vélo sécurisés et par le marquage vélo

4) Flécher la voie verte depuis le centre-bourg et les entrées de ville.

5) Aménagement d’une liaison cyclable vers Fontaine Couverte et développer les circuits en forêt.

6) Entretenir les pistes existantes.

7) Mere en place des acons de promoon du vélo avec le concours des associaons locales.

8) Mise en place d’une borne d’entreen et d’un robinet d’eau le long de la voie verte (parking camping cars) 9) Créaon d’un groupe de travail permanent avec la désignaon d’un ou d’une responsable (madame ou monsieur vélo) et mere en place un “comité vélo” régulier se réunissant au minimum 2 fois par an.

Ces neufs points sont une base de travail, et nous invitons les candidats à découvrir toutes les quesons que nous avons séleconné pour un véritable “plan vélo” à Givry sur “ www.municipales2020-parlons.velo.fr ”.