Une soirée découverte de la généalogie, qui donne envie d'aller plus loin....

Elle s'est déroulée mardi soir à la bibliothèque de Givry, en présence d'une quinzaine de personnes, à la recherche de leurs origines

Lors de cette réunion, organisée par Sophie Bossu, responsable de la bibliothèque givrotine, les participants ont pu profiter gratuitement des conseils éclairés,prodigués par Jean-Paul Auffrand, vice-Président du Cercle généalogique de Chalon sur Saône.

Celui-ci a présenté aux participants les principes de bases de la généalogie, dont il a rappelé que l'objectif principal est de « retrouver et relier nos ancêtres, entre eux et avec nous ». Cette présentation s'est faite avec humour et maintes anecdotes historiques, qui ont conduit les participants jusqu'en 1303, date de la création du premier registre paroissial.

Pour Jean-Paul Auffrand, l'objectif de cette présentation était de « mettre l'eau à la bouche des participants, pour les inciter à venir poursuivre leurs travaux au Cercle généalogique chalonnais », qui tient une permanence, chaque lundi de 14 heures à 18 heures, avec un objectif majeur, aider les personnes présentes à avancer dans leurs recherches.

En pratique sur le Cercle généalogique de Chalon sur Saône :

Où ? : Maison des associations, Espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry à Chalon sur Saône (3ème étage)

Quand ?: le lundi de 14 heures à 18 heures

Contact : [email protected]