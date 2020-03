MUNICIPALES - Juliette Méténier-Dupont s'incline face à son ancien 1er adjoint

C'était l'un des duels les plus suivis sur le Chalonnais... et il aura tourner largement en faveur de l'ancien 1er adjoint.

On sait que Givry est loin d'être un long fleuve tranquille. On en veut pour preuve les élections municipales de 2008 et l'extraordinaire situation. Pour 2020, c'est le maire-sortant qui affrontait son ancien premier adjoint, en froid, notamment sur la question du management des travaux du centre-bourg. Sébastien Ragot avait arpenté trés tôt le bitume givrotin avec la ferme volonté de remporter la mise. C'est chose faite ce dimanche soir, en remportant la mairie avec un score sans ambiguité possible de 973 voix et 56,80 % des suffrages exprimés contre Juliette Méténier-Dupont qui se contente de 43,40 % des suffrages. Le Grand Chalon perd de facto l'une de ses vices-présidentes pour la prochaine équipe.

L.G