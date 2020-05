Deuxième et dernière distribution de masques pour les givrotins

Ce week-end, les givrotins sont appelés à venir récupérer un masque en tissu par personne

La distribution a débuté ce matin dès 8 heures à la Salle des fêtes du village, où 3 points de distribution ont été mis en place, conformément au découpage des bureaux de vote.

Chaque givrotin (une personne par foyer) est accueilli par le personnel municipal, qui l'aiguille ensuite vers son point de retrait, qu'il devra rejoindre en respectant le parcours qui a été tracé ainsi que les distances de sécurité.

Pour récupérer sa dotation, offerte par le Grand Chalon, il faudra porter un masque et se munir d’un stylo, présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un document justifiant la composition du foyer (avis de taxe d’habitation pour 2019, à défaut le livret de famille).

Les personnes, qui auraient rejoint le foyer depuis 2019, devront fournir un justificatif de domicile, pour pouvoir obtenir un masque supplémentaire.

Les masques qui sont remis, sont en tissu lavable grand public et respecte les normes françaises de réglementation. Il est conseillé de ne pas les porter plus de 4h sur une seule journée et de les laver après chaque utilisation (lavable 5 à 10 fois max) à 60°.

Enfin, il est recommandé de sécher votre masque à l’air libre dans un filet à linge (le sèche-linge est à proscrire). et en cas de repassage, de régler le fer sur «tissus délicats».

A noter qu'à la grande satisfaction de tous, la distribution a été très fluide ce matin et dans le total respect des mesures barrières. Elle se poursuivra aujourd'hui jusqu'à 18 heures et demain dimanche, de 8 heures à 18 heures, non stop.