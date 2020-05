Cette création de l’Espace des Arts, soutenue par le Grand Chalon, a apporté du réconfort aux pensionnaires de cet établissement qui, confinement oblige, ont été privés de liens familiaux et amicaux pendant de longues semaines

Ce spectacle a été initié par Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, qui souhaitait «redonner un peu de réconfort aux pensionnaires des EPHAD et maisons de retraite, pour qui le confinement a été encore plus dur que pour les autres populations ».

Il a alors sollicité Nicolas Royer, Directeur de l'Espace des Arts, pour lui demander, « dans le cadre de son rôle de Service public de créer un spectacle, qui serait joué devant nos aînés, en respectant bien sûr les mesures de confinement. »

Au même moment, Léna Bréban, Metteuse en scène, comédienne et Chanteuse, qui a vite compris que les théâtres allaient être fermés pour un long moment, a proposé à Nicolas Royer une idée originale. A savoir, un cabaret, destiné plus particulièrement à « tous ces hommes et ces femmes, privés du plaisir de voir leurs proches pour des raisons sanitaires. Ce sera donc le premier spectacle, qui respectera les consignes sanitaires , que ce soit avec les spectateurs ou avec les acteurs. »

Les deux parties étaient faites pour s'entendre !

Léna Bréban a donc commencé à travailler sur plusieurs numéros et dans des registres différents, avec les membres de son équipe, de niveau national, composée de clowns, de chanteurs et de musiciens, Et, confinement oblige, les premières répétitions se sont déroulées en visio-conférence pendant une quinzaine de jours, « ce qui n'a pas toujours été simple ... »

Puis, tout ce beau monde s'est retrouvé à l 'Espace des Arts pour des répétitions « physiques », qui se sont déroulées du 11 au 17 mai .

Et après la générale, qui a eu lieu mardi 19 mai à l'Espace des Arts, l'équipe est venu se produire hier après-midi dans la Résidence givrotine, dont la configuration se prêtait parfaitement à l'exercice.

Un vrai « bonheur » pour Marie-Hélène Legrand, Directrice de l’établissement, qui n'avait pas assez de mots pour «remercier tous les acteurs et décideurs, d'avoir choisi Les 7 Fontaines pour lancer ce spectacle. »

Une nouvelle représentation est prévue la semaine prochaine au Bois de Menuse, un EPHAD chalonnais, mais elle pourrait ne pas être la dernière, car Sébastien Martin nous a dit « réfléchir à la poursuite de cette aventure cet été, dans d'autres EPHAD du Grand Chalon »

Et tant mieux, parce que tout le monde a passé un excellent moment, dans un cadre très agréable, et avec cette sympathique équipe, qui se moque joyeusement du Coronavirus et des gestes barrières, en reprenant et adaptant le texte de certaines chansons françaises cultes !