MUNICIPALES : Installation de Sébastien Ragot, nouveau Maire de Givry

Il a succédé officiellement hier soir à Juliette Méténier-Dupont, dont il a été premier adjoint au début du dernier mandat.

Ce premier Conseil Municipal de la nouvelle mandature s'est déroulé en présence de la presse, mais sans public, qui a néanmoins pu assister aux débats, grâce à la retransmission qu'a assurée Rémi Cordonnier sur Facebook.

L'ancienne Maire et deux anciennes adjointes quittent la salle au bout de 10 minutes

Après avoir ouvert la séance, Juliette Méténier-Dupont a pris la parole pour adresser de nombreux remerciements : aux électeurs qui se sont déplacés le 15 mars et à tous les personnes qu'elle a côtoyées tout au long de son mandat, qui a duré 2 mois et demi de plus, à cause de la crise sanitaire liée au Coronavirus.

Elle a ensuite dressé le bilan des actions qui ont été menées, « 6 années d'un engagement sans faille pour nos concitoyens, en toute probité, sans passe droit, ni pour les agents, ni pour les élus, ni pour les fournisseurs, ni pour les citoyens ».

Pour terminer, elle a souhaité « le meilleur pour Givry et les givrotins » avant de quitter la séance, en compagnie de Mesdames Barjon et Boche, au regard de « leurs convictions, qui ne leur permettaient pas de participer à l'élection du nouveau Maire et de ses adjoints »

Sébastien Ragot élu Maire de Givry

En tant que doyen, Jean Lanni a repris les rênes de l'instance et a lancé l'élection du Maire. Sans surprise, Sébastien Ragot a été élu à l'unanimité des 21 personnes qui se sont exprimées sur 24 votants, puisqu'il y a eu 2 votes blancs et 1 vote nul.

Le nouveau maire givrotin a tout d'abord tenu à rendre hommage à sa famille, qui lui a transmis les valeurs qui sont les siennes, notamment « son Grand Père et son Père, qui ont cultivé cette terre givrotine» et sa Mère, « qui a occupé un poste de Conseillère Municipale pendant plusieurs années. »

Il a ensuite adressé de nombreux remerciements : aux personnes qui l'ont élu, aux services municipaux, qui ont assuré la continuité dans cette période compliquée, aux soignants, aux commerçants locaux, qui se sont organisés pour faire face à la crise sanitaire, aux équipes éducatives, aux bénévoles et au CCAS givrotin, qui se sont engagés pour aider les personnes en difficulté.

Il a par ailleurs eu une pensée pour les Maires qui l'ont précédé à la tête de la commune : Maurice Moreau, Patrick Savoy, Daniel Villeret et Juliette Méténier-Dupont, dont au passage, il n'a pas souhaité commenté le départ, tout en précisant que « la minorité aura sa place dans cette nouvelle équipe ».

Enfin, il a émis le souhait que « la solidarité, qui a émergé pendant la crise sanitaire, se poursuive, avec la déclinaison du programme de son équipe, qui devra œuvrer au service de l'intérêt général, avec humilité, transparence, engagement durable, écoute et humanité ».

Info-Chalon.com reviendra d'ailleurs prochainement sur les premières actions, qui seront lancées par la nouvelle municipalité.

Il a aussi précisé que dès que ce sera possible, un des prochains Conseils Municipaux sera organisé dans la Salle des Fêtes, en présence du Public, qui pourra ainsi profiter du traditionnel moment de convivialité.

Élection des Adjoints, dont le nombre est ramené à 4, conformément aux engagements pris pendant la campagne

La seule liste qui s'est présentée au suffrage du Conseil Municipal, est menée par Magali Barraut et a été élue à l'unanimité des 21 personnes qui se sont exprimées sur 24 votants, puisqu'il y a eu 3 votes blancs

Sont donc nommés :

Magali Barraut, 1ère adjointe en charge du lien social

Jean Lanni : 2ème adjoint en charge du Patrimoine

Marie-Noelle Le Carrer : 3ème adjointe en charge de la vie associative et culturelle

Rémi Cordonnier : 4ème adjoint en charge de la vie économique et de la communication

Désignation de 7 Conseillers délégués, ce qui portera à 12, le « nombre de personnes impliquées sur des sujets particuliers » :