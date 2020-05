Un blessé à l'arme blanche cette nuit à Givry

Ce matin, le fourgon de l'identification criminelle de la gendarmerie de Chalon sur Saône était dans la rue principale suite à une enquête ouverte pour un blessé à l'arme blanche.

A priori, des cris auraient été entendus vers 1 heure du matin, dans un appartement situé au dessus d'un commerce.

Le gendarmerie a dépêché sur place ce matin l'équipe d'identification criminelle et a tenté de recueillir des éléments, en allant interroger les habitants du quartier.

D'après les premières éléments que nous avons pu recueillir, aucun décès ne serait à déplorer.

A noter que Sébastien Ragot, nouveau Maire de Givry, s'est rendu sur place.

Le Chef d'Escadron Farruggia, de la Compagnie de Gendarmerie de Chalon-sur-Saône en charge de l'enquête est venu apporter quelques précisions à Info-Chalon.com. “Une altercation a eu lieu ce matin, peu avant 2 heures, rue de la République à Givry, entre la Halle ronde et le restaurant Kebab. Elle a nécessité l'intervention du PSIG, Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie. Une personne a été blessée, probablement par arme blanche, et une enquête a été ouverte par les brigades de Givry et Buxy".

Suite à l'enquête menée par les gendarmes et selon les informations recueillies par info-chalon.com, deux personnes ont été placées en garde à vue suite à l'altercation nocturne. Une personne a été blessée par plusieurs coups de couteau pour des motifs à ce stade encore inconnus.