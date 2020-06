Une dizaine de jeunes cagoulés dans une voiture mobilise la gendarmerie

Les faits se sont produits ce jeudi non lieu du Collège de Givry

Une forte mobilisation de gendarmes a eu lieu ce jeudi à proximité du collège Le Petit Prétan à Givry alors qu'un témoin faisait état de la présence d'une dizaine d'individus cagoulés dans un véhicule, stationné non loin de l'établissement scolaire. Pas la peine de dire, compte tenu du contexte quelque peu tendu du moment qu'un important dispositif de gendarmerie a été déployé. Des insultes à l'encontre des forces de l'ordre et la réalisation d'une vidéo à caractère outrageant étaient au coeur de ce rendez-vous de jeunes. Tous ont été interpellés et entendus par les gendarmes de Saône et Loire. Le matériel vidéo a été saisi. Le responsable de l'aventure "musicale" serait originaire de Chalon sur Saône et le vidéaste, originaire de la région du nord de Chalon sur Saône. Tous devraient faire l'objet d'un rappel à la loi.

L.G