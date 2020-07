Je recherche un appartement ou une petite maison à louer à Givry ou dans les proches alentours, d’une surface oscillant entre 50 et 70 m², disposant de deux chambres. Avec, idéalement, terrasse et/ou petit jardin. Calme impératif et place de parking souhaitée à proximité. Loyer sans charge d’environ 650 € par mois.

Contact, tél : 06.85.86.16.48 et mail : [email protected]