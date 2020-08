Rencontre à Givry d'une chenille peu commune

Il s'agit de la chenille du plus grand papillon d'Europe.

Cette chenille, qui a été trouvée la semaine dernière sur la terrasse d'un fidèle lecteur d'Info-Chalon.com, est celle du Grand paon de nuit.

Ce papillon extraordinaire, de la taille d'une chauve-souris, ne possède pas de trompe, comme beaucoup de lépidoptères nocturnes. Il ne peut donc s'alimenter, et ne vit en moyenne qu'une semaine, qu'il consacre à sa reproduction.

Cette espèce, qui est répandue en Europe méridionale, s'observe principalement en France dans la moitié sud. On peut la rencontrer en Bourgogne, mais de plus en plus rarement.

La chenille mesure plus de 10 centimètres de long et se nourrit de feuilles d’aubépine, prunellier, prunier, cerisier, abricotier et frêne. Malgré sa taille impressionnante, elle est inoffensive pour l'homme.