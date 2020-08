L'Amicale pour le don de sang bénévole de Givry organise sa quatrième collecte de l'année

Elle se déroulera le mercredi 12 août, de 8h à 12h30, salle des fêtes de Givry.

Le don du sang ne prend jamais de vacances en été, car les besoins de produits sanguins restent constants, du fait des nombreux accidents et des maladies, qui ne prennent pas de répit.

L'Amicale pour le don de sang bénévole de Givry et ses environs organise ainsi sa 3ème collecte de l'année 2020, le deuxième avec prise de rendez-vous en amont sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Cette nouvelle façon de procéder, qui a été mise en place pendant le confinement, permet de réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque donneur, tout en veillant à maintenir la possibilité d’accueillir les personnes venant sans rendez-vous.

Bien entendu, pour assurer la sécurité des donneurs,, l’EFS (Établissement Français du Sang) a mis en place sur les lieux de collecte les mesures barrières et de distanciation. Mais même masqué, le personnel de l’EFS et les bénévoles de l'association, auront à cœur d'accueillir les donneurs dans les meilleures conditions et de conserver l’ambiance chaleureuse des collectes givrotines.

Petits rappels :

Le port du masque est obligatoire pour les donneurs

Toutes les personnes qui ont plus de 18 ans et moins de 71 ans, peuvent donner leur sang. Il faut juste être reconnu apte par un médecin, présent sur place, peser au moins 50 kilos et avoir donner son sang plus de 8 semaines avant la collecte.

Pour toute autre information, les personnes intéressées peuvent contacter Colette Cavard au 03 85 45 18 52 ou par mail à l'adresse suivante : [email protected]