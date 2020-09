Programme complet de l'édition 2020 de la fête de la vigne givrotine

Il est précisé dans le communiqué ci-dessous, que nous a adressé la Mairie de Givry, pour annoncer la tenue de cette édition pas comme les autres.

« En raison du contexte sanitaire, la fête de la vigne 2020 ne pourra pas se tenir dans son format habituel.

Néanmoins, nous sommes tous très attachés à ce traditionnel temps fort et festif qui marque chaque année notre rentrée givrotine. C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous confirmer que cette fête de la vigne 2020 aura bien lieu, dans un format « guinguettes » adapté et convivial.

Point important à noter : En raison de l'affluence attendue et des difficultés de respect de la distanciation physique, une décision préfectorale de ce jour, rend le masque obligatoire, pour toute personne âgée de plus de 11 ans, samedi 5 et dimanche 6 septembre entre 10h et 00h, exclusivement sur les rues et places concernées par l'événement, soit : square Thénard, parc Georges Laporte, place de la Poste, rue de la République, parvis de la Halle ronde, place de l'église, place d'Armes et des anciens combattants.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE :

10h30 : Cérémonie de commémoration de la libération de Givry, qui sera également l’occasion d’un remerciement au personnel soignant et aux aidants. RDV à 10h30 au Clos Salomon, puis à 10h45 au Parc Oppenheim puis à 11h au Monument aux Morts.

Fin de matinée : Verre de l’amitié servi au Parc Georges Laporte à l’issue de la cérémonie

16h30 et 18h au Parc Georges Laporte : animation-spectacle « Soleil Party Club » dédiée aux enfants de 5 à 10 ans (2 représentations de 45mn). Le parc sera spécialement aménagé selon les contraintes sanitaires.

16h : concert de Chor’homs à la Résidence personnes âgées des 7 Fontaines

Soirée : piétonnisation du centre bourg, ouverture de grandes terrasses pour tous les restaurateurs qui vous proposeront ainsi une restauration conviviale « spéciale Fête de la Vigne – Guinguettes 2020 » avec des ambiances musicales diverses :

17h à 19h30: ROBE GRENAT : Apéritif « happy hours » ambiance Jazz-Soul avec le duo MANON LARDANCHET & XAVIER BOZETTO

ROBE GRENAT : Apéritif « happy hours » ambiance Jazz-Soul avec le duo MANON LARDANCHET & XAVIER BOZETTO 18h30 à 20h15: LE FANTASTICO, LE CLOS DES FLAVEURS, LE SALON : ambiance folk-rock avec deux concerts : DUO MOON (18H30 – 19H15) puis DUO HARV-SIDE (19h30 – 20h15).

LE FANTASTICO, LE CLOS DES FLAVEURS, LE SALON : ambiance folk-rock avec deux concerts : DUO MOON (18H30 – 19H15) puis DUO HARV-SIDE (19h30 – 20h15). 20h30: PLACE DE LA HALLE (LA CADOLE & MAISON BRY) : dégustation de tartes flambées salées et sucrées, avec l’ambiance musicale jazz-swing de MERWAN DJANE

PLACE DE LA HALLE (LA CADOLE & MAISON BRY) : dégustation de tartes flambées salées et sucrées, avec l’ambiance musicale jazz-swing de MERWAN DJANE 20h30 à 00h: LA BILLEBAUDE : Bar extérieur avec découverte de 4 bières + 2 concerts : SECOND HAND (duo blues) puis EVE BEKER QUARTET (country folk)

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE :

Toute la journée:

Grande brocante mensuelle organisée par A2C

Marché artisanal au centre-bourg organisé par A2C

Exposition Collective « Fête de la Vigne » à la Halle Ronde par A2C :

Sylvie Lagrange, artiste peintre

Marie-Thérèse Deschaintres, photographe

Corentin Pernet, Illustrations - bande dessinée – peinture

Lalo Vidal, photographe

Stéphane Cailler, graphisme

Virginie alias VirVolt, sculpture

De 9h à 14h : Animation « Les Dimanches à la Halle: Brunch libre & convivial sur le parvis de la Halle Ronde

Après-midi : Concert à la Billebaude : BLUESTORM

Le contexte sanitaire actuel implique que la fête foraine, les stands gastronomiques tenus par nos associations, le bal du samedi soir et le défilé traditionnel du dimanche après-midi soient reportés à l’édition 2021 de la Fête de la Vigne. »