L'Harmonie municipale de Givry a repris du service et prépare la célébration de son centenaire

Elle a rejoué une première fois à l'occasion de la Fête de la Vigne et a plusieurs projets en cours, dont la célébration de son centenaire en décembre.

En fait, l'Harmonie givrotine n'avait jamais stoppé les répétitions, auxquelles assistaient régulièrement une dizaine de personnes, mais le nombre de présents était insuffisant pour faire des représentations.

Et après plusieurs mois de demi sommeil, l'association la plus ancienne de Givry a redémarré en février 2020.

Elle a vite été stoppée par le confinement, mais est heureusement repartie en juin, sous la houlette de sa nouvelle Présidente, Béatrice Dupuis, et du nouveau Directeur musical, Jean-Marie Levant. Ce binôme a aussi pu compter sur l'aide de la Mairie, qui avait à coeur de relancer cette institution givrotine.

Ils ont réussi a rassembler une vingtaine de personnes (des anciens et des nouveaux), toutes de bon niveau musical.

Et le confinement n'a pas freiné les ardeurs de ces musiciens. Puisque, après avoir répété seulement 4 fois, ils se sont lancés dans le grand bain, en se produisant le matin de la Fête de la vigne.

Pour Béatrice Dupuis et son équipe, c'est un premier succès, qu'elle souhaiterait pérenniser dans l'avenir. Et pour ce faire, l'Harmonie est à la recherche de musiciens, de tous niveaux et jouant d'instruments à vent ou à percussion.

L'Harmonie givrotine est à la recherche de souvenirs pour la célébration de son centenaire



L'Harmonie a aussi pour projet de célébrer son centenaire le dimanche 6 décembre. En plus d'un concert, elle souhaite organiser une exposition, qui retracera son histoire.

Pour ce faire, elle est à la recherche de tout ce qui pourrait venir enrichir cette présentation, comme des articles de journal, des photos, des anciennes tenues, des anciens programmes,...

Béatrice Dupuis et Jean-Marie Levant lancent donc un appel via Info-Chalon.com auprès de toutes les personnes qui posséderaient de telles « pépites »...

Pour les contacter :