Marathon des vins de la Côte Chalonnaise : « Mobilisation générale sur 2021, après une année 2020 bizarre »

C'est ce qui ressort des propos qu'a tenus de Jean-Louis Gogue, Président de l'association, lors de l'Assemblée générale, qui s'est tenue hier soir dans le magnifique caveau du Domaine Besson, à Givry.

Ce sont en fait 2 assemblées générales, une ordinaire et une extraordinaire, qui se sont tenues hier soir.

Elles se sont déroulées en présence d'une cinquantaine de membres et de plusieurs élus, parmi lesquels Sébastien Ragot, Maire de Givry, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Dominique Melin, vice-Présidente en charge des sports au Grand Chalon, qui pourra désormais compter sur l'appui d'Olivier Grosjean, Maire de Dracy le Fort.

Une AG extraordinaire, dont l'objectif est d'étoffer le bureau :

Ce rajout, qui a été validé à l'unanimité, consiste à officialiser l'existence d'un poste de responsable administratif, qui existait déjà officieusement dans l'organisation.

Le bureau sera donc dorénavant composé de 7 membres, avec ce nouveau poste, qui a été confié à l'unanimité à Bernadette Paillard,

Une AG ordinaire sereine, malgré le contexte « bizarre et atypique » de 2020 :

Dans son rapport moral, le Président Jean-Louis Gogue estime que le bilan de l'année 2020 est contrasté.

« Nous avons vécu une très grosse frustration et ressenti une immense tristesse suite à l'annulation de l'épreuve, du fait des restrictions sanitaires.

Mais la satisfaction que nous pouvons retirer de cette épreuve, c'est qu'elle a renforcé notre fonctionnement. Cette décision douloureuse a en effet été prise collégialement, après des débats sans tabou et en toute transparence.

En 2020, nous avons en plus continuer à structurer notre association, ce qui permettra d'en assurer la pérennité. »

Il a ensuite tenu à remercier les 600 bénévoles, qui s'étaient mobilisés pour l'édition 2020, de même que les partenaires privés et publics, les élus des communes impactées par l'épreuve et le Sous-Préfet Jean-Jacques Boyer, « discret, mais toujours présent ».

A propos de partenaires publics, tant Sébastien Martin que Sébastien Ragot, ont tenu à réaffirmer leur soutien respectif pour l'association, « bien ancrée à Givry » et qui est avant tout « une histoire empreinte d'amitié et d'humain »

Dans son rapport d'activité, « particulier, pour cause d'année particulière », André Coupat a tenu à remercier les 14 personnes, qui ont intégré en 2020 le Comité d'Organisation, dont l'effectif est désormais de 66 personnes.

Il est revenu sur les différentes innovations et modifications, qui étaient prévues pour l'édition 2020 laquelle s'annonçait d'ailleurs très prometteuse, au regard de l'augmentation importante du nombre d'inscrits.

Il a enfin tenu à saluer l'écoute qui régnait au sein du Comité d'Organisation et a rendu un hommage appuyé à Florence Capelli et Jérôme Marche, « deux personnes réactives, disponibles, efficaces et … bons vivants »

Du côté financier, Jean-François Hubert a rassuré tout le monde sur l'impact financier de l'annulation de l'épreuve.

Le déficit de l'année s'élève à 3 800 euros et « on s'en sort bien, car nous avons annulé l'épreuve à temps ! De plus, la majorité des dépenses qui ont été engagées en 2020, serviront pour l'édition 2021. ».

« On va tous se mobiliser pour que l'édition 2021 soit une référence! »

C'est en substance ce qu'a dit Jean-Louis Gogue, en conclusion de cette Assemblée générale.

« Aujourd'hui la seule chose que l'on sait, c'est que l'édition 2021 devra s’adapter aux nouvelles règles, qui sont préconisées par la Fédération française d’athlétisme, à partir des règles sanitaires en vigueur. »

Jean-Louis Gogue a donc lancé un vibrant appel à toutes les bonnes volontés : « on doit travailler tous ensemble pour trouver des idées, qui feront que cette édition 2021 sera géniale. On doit innover pour faire du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise une référence, un exemple dans ce nouveau contexte sanitaire! »

Et avant que tout le monde se retrouve pour le verre de l'amitié, servi bien sûr dans le respect des mesures sanitaires, il a tenu à remercier chaleureusement Didier Pommey, speaker officiel du marathon.

Ce dernier a en effet décidé d’offrir à chaque participant à cette réunion son deuxième livre intitulé « La vie au bout des pieds », où il raconte les voyages qu’il a faits de 2009 à 2012

Pour tout renseignement : le site de l'association http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr, ou sa page facebook facebook.com/marathondesvinsdelacotechalonnaise