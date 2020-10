Rentrée du Conseil municipal de Givry

Il s'est tenu jeudi soir à la salle des Fêtes de Givry, dans un climat qui ne s'est toujours pas apaisé, malgré les 2 mois et demi qui se sont écoulés depuis le dernier Conseil municipal.

Nous avons en effet assisté à un nouvel accrochage entre les anciennes têtes de liste des dernières élections. Et comme souvent depuis la mise en place du nouveau Conseil municipal, il s'est vite transformé en attaques personnelles, qui n'apportent rien au débat démocratique.

La campagne électorale est terminée depuis 6 mois, et même si toutes les cicatrices ne sont pas encore refermées, il nous semble que maintenant, les givrotins attendent des personnes qu'ils ont élues, un débat respectueux et constructif sur la vie du village et son évolution.

Voici les principaux points, qui ont été évoqués lors de ce Conseil municipal.

Règlement intérieur du Conseil Municipal :

Il s'est inspiré du modèle qui a été établi par l'Association des Maires, auquel un point a été rajouté. Il concerne la limitation à 5 questions orales par séance, ce qui permettra de ne pas trop rallonger la durée des Conseils.

Sébastien Ragot, Maire de la commune, a par ailleurs souhaité préciser les règles sur la gestion des questions écrites, suite à la réception d'une liste de 24 points, que lui a adressée Juliette Méténier-Dupont, avant le conseil.

« L'ancien règlement intérieur, et le nouveau qui vient d'être voté à l'unanimité, conditionnent la validité des questions écrites à deux points : une réception de celles-ci 48 heures avant le Conseil et leur dépôt par un groupe constitué au sein de l'équipe Municipale.

Si les questions ont bien été communiquées dans les délais, elles n'ont pas été déposées par une personne appartenant au seul Goupe (Givry Envies), qui a été créé à ce jour au sein du Conseil Municipal. Elles ne sont donc pas recevables.

Néanmoins, dans un souci de démocratie, la Municipalité répondra à ces questions, pour certaines en séance, pour les autres, par un autre moyen ».

Règlement intérieur du « Comité participatif givrotin » :

C'est le nouveau nom, qui a été donné au « Comité des Sages » dont la création a été votée lors du Conseil municipal du 18 juillet.

Il sera constitué des personnes non élues de la liste « Givry Envies », des membres de son Comité de soutien et de givrotins qui auront répondu à l'appel public à candidature, qui sera lancé prochainement.

La mission de ce comité, qui sera composé de 20 membres, est d'éclairer le Conseil Municipal, sans se substituer à lui. Son rôle est consultatif et le Conseil pourra le consulter pour avis lors de concertations publiques ou lors de l'élaboration des budgets participatifs.

Mise en commun d'un guichet numérique pour la gestion des autorisations d'urbanisme

Afin de permettre une instruction dématérialisée des autorisations d'urbanisme, le Grand Chalon envisage le déploiement le 1er janvier 2022 d'un téléservice, baptisé « Guichet numérique des autorisations d'urbanisme (GNAU).

Le GNAU sera accessible depuis les sites internet de la commune de Givry et du Grand Chalon.

Cette mise en commun favorisera la réalisation d'économies d'échelle et contribuera à la bonne gestion des demandes d'urbanisme.

Vente de livres déclassés à la bibliothèque, dans le cadre du 3ème « désherbage » de l'histoire de la bibliothèque :

Cette opération de désherbage consiste à sortir du stock des 24 769 documents, proposés actuellement par la bibliothèque, ceux qui sont abîmes, périmés, inappropriés, démodés,...

A l'issu de ce travail de fourmi, qui a débuté fin 2017 et s'est terminé fin novembre 2019, 8 145 ouvrages ont été retirés. 949 d'entre eux ont été pilonnés et 7 196 seront proposés à la vente le 28 novembre, à des prix symboliques.

Groupement de commandes à caractère permanent avec le Grand Chalon



Ce regroupement permet une mutualisation des achats, des économies d'échelle et la simplification des démarches pour la commune.

Pelouse des terrains de sport :

La pelouse a souffert cet été, suite à un arrosage insuffisant.

Un réengazonnage et une fertilisation vont être réalisés prochainement et la Mairie veillera l'été prochain à ce que les terrains soient suffisamment arrosés.

Potelets rue de la République :

La Municipalité organisera prochainement une réunion avec les riverains sur le sujet de l'embellissement de la rue de la République.

Un projet consiste à remplacer les potelets par des barrières avec jardinières, sans changer le nombre de places de stationnement.

Élargissement des heures d'ouverture au public de la Mairie :

A compter du 1er novembre, la Mairie sera ouverte au public tous les jours, à l'exception du dimanche.

Les nouveaux horaires seront les suivants :

Lundi de 13h30 à 16h30

Mardi à vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Samedi de 9h à 12h.

Nouvelle signalétique sur la commune :

Ce projet, qui a été initié par la précédente équipe municipale, vise à mettre en cohérence la signalétique touristique et commerciale sur l'ensemble des communes du Grand Chalon.

L'objectif est une mise en place des nouveaux panneaux au plus tard en mars 2021, après concertation avec les personnes intéressées.