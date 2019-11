Sébastien Martin, Président du Grand Chalon se félicite du classement du baromètre Arthur Loyd

L'information est tombée ce jeudi.. et Sébastien Martin a savouré ce plaisir à plusieurs reprises tout au long de la journée.

A l'ouverture des Conext Days dans les salons du Colisée ou encore un peu plus tard à l'inauguration de l'usine SGT à Fragnes/La Loyère, le Président du Grand Chalon a savouré ce classement au baromètre Arthur Loyd. Un classement qui place l'agglomération chalonnaise à la 3e place des agglomérations les plus attractives de France dans sa catégorie.

45 métropoles (soit 77% de la population française des aires urbaines de plus de 100 000 habitants) ont été analysées par le réseau national de conseil en immobiliser d'entreprise Arthur Loyd sur la base de 75 indicateurs. Objectifs : déterminer les territoires créateurs d’emplois en France et mesurer l’attractivité et le dynamisme économique des métropoles.

Pour la première fois, le Grand Chalon fait son entrée sur le podium du baromètre d’attractivité d’Arthur Loyd.

Dans la catégorie des agglomérations de 100 000 à 200 000 habitants, le baromètre place le Grand Chalon sur la troisième marche des agglomérations de taille moyenne les plus attractives de France.

Parmi les points forts du Grand Chalon, l’accueil, l’offre foncière et immobilière à destination des entreprises, l’investissement dans l’innovation et les nouvelles technologies ou encore la qualité de vie.

Un classement dont Sébastien Martin n'a pu que se féliciter et qui confirme la stratégie portée par le Grand Chalon depuis de nombreuses années avec notamment l'aménagement de l'ancienne réserve foncière Kodak désormais appelée SaôneOr.

Laurent Guillaumé