Tour des maires en mode visioconférence pour le Président du Grand Chalon

Confinement et respect des gestes barrières, les élus n'échappent pas à la règle.

Le Grand Chalon ne s'arrête pas de tourner malgré le très net ralentissement d'activités depuis désormais un mois. Alors qu'un mois supplémentaire de confinement vient d'être demandé aux Français, les solutions techniques de travail et surtout d'échanges et de collaborations avec les élus locaux ont été mises en place. L'agglomération aux 51 communes a été subdivisée en 6 zones afin de procéder à des séances spécifiques pour chaque zone. Communes du nord allant d'Allerey sur Saône à Virey le Grand, Communes du centre urbain pour le noyau central, Communes de la Plaine Sud, communes de la Bresse Chalonnaise, communes de la Côte Chalonnaise et Communes de la Dheune.

Une séance en mode confinée qui permettra aux élus de partager leurs expériences respectives et de faire remonter leurs sentiments au Grand Chalon sur l'épisode que nous traversons.

