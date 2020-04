"1 400 personnes dans nos bus : cela ne peut plus durer !" - Le coup de gueule du Président du Grand Chalon.

Chaque jour de plus en plus de monde monte dans nos bus. Alors que dans les premières semaines du confinement, nous constations entre 700 et 800 personnes fréquentant notre réseau au quotidien, nous avons atteint hier mardi 14 avril un pic à plus de 1 400 voyageurs jour.

Cette évolution constante à la hausse met en péril la poursuite d’un service minimum de transport destiné en priorité aux personnels soignants et aux personnes qui continuent à travailler.