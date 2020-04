Sébastien Martin annonce la réouverture de toutes les déchèteries du Grand Chalon à partir de lundi

Une seule personne par voiture. Pas de rendez-vous nécessaire. Mais votre attestation de déplacement sera nécessaire jusqu'au 11 mai ! Découvrez tous les nouveaux horaires à partir de lundi.

"Comme vous pourrez le constater, en concertation avec les Vice-présidents Dominique Juillot et Landry Léonard mais également avec tous les Maires du Grand Chalon, j’ai souhaité, pour votre sécurité et pour éviter autant que possible les rassemblements et longues files d’attente, que toutes nos déchetteries soient ouvertes et sur des plages horaires amples qui correspondent aux horaires habituels d’été.

Je vous invite donc à ne pas vous précipiter dès lundi matin mais au contraire à planifier votre déplacement.

Nous accueillerons entre 3 et 6 véhicules de façon simultanée. Une seule personne maximum par véhicule sera autorisée. Votre carte d’accès sera, comme habituellement, à présenter à l’entrée. Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous.

Chacun devra se munir de son attestation de déplacement dérogatoire en ayant coché la case « déplacement pour effectuer des achats de première nécessité ».