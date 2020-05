Le Grand Chalon et la CUCM proposent à la Région un Pacte de relocalisation

Les Présidents du Grand Chalon et de la Communauté urbaine Creusot Montceau, Sébastien Martin et David Marti, ont écrit à la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, pour lui proposer la mise en place d’un pacte de relocalisation à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, et plus particulièrement sur les territoires industriels du Grand Chalon et de la CUCM.