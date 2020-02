Les Juniors à l’honneur au Championnat Bourgogne Franche Comté.

Avec 1 titre, 3 places de 3ème, 1 place de 7ème et 1 qualifié d’office , les Juniors du J.C.C. représenteront bien les couleurs Chalonnaises lors de la ½ finale du championnat de France qui se déroulera le 1er Février prochain.

Laura PERONET a créé le surprise, elle qui n’est que cadette 2ème année, et qui venait faire sa préparation en vue des compétitions à venir dans sa catégorie d’âge . C’est donc sans pression qu’elle abordait ce championnat et elle su patiemment saisir sa chance pour s’offrir le titre de Championne BFC Juniors -70kgs!

Dans la Catégories des -63kg, Elsa LECLERC trébuche en ½ finale mais obtient tout de même une belle médaille de bronze, tout comme Mattéo MENARD (-55) et Allan CHEVILLARD (-90) qui s’incline que par décision face au futur vainqueur.

Hélène NASR obtient une 7ème place qualificative, ce qui fera donc 6 combattants qui représenteront le club lors de la ½ finale puisque Mathis RAHA (-100kg) est directement qualifié grâce à ses résultats antérieurs au niveau National .

La veille lors du championnat BFC ceintures de couleur, Olivier CHARVILLAT monte sur la plus haute marche du podium des -60kg Séniors, Zoélie PROST devient vice championne en cadettes -57kg avec 4 victoires par ippon et Luc BOIVIN revient avec une médaille de bronze des Séniors -73kg, lui qui n’avait plus fait de compétition depuis 5 ans.