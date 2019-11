L'inventaire dans la filière logistique au cœur du débat du 3ème DLC à Lux

Mercredi soir, le 3ème DLC se tenait à Lux. Au cœur du débat, l'inventaire et sa problématique dans la filière logistique sur le Chalonnais. Plus de détails sur Info Chalon.

Mercredi 27 novembre, à 19 heures, se tenait le 3ème DLC, au Logis Hôtel Les Charmilles , à Lux.



Vous vous demandez, sans doute, ce que peuvent bien être un DLC?



Nous laissons le soin à un professionnel de la Supply Chain* depuis 20 ans, à l'initiative de cet événement, Benoît Cudel, créateur et gérant/consultant du cabinet SUCH-Solutions, de répondre à cette question: «C’est l’an dernier à l’issue du Logistic Expo organisé pendant deux jours au Colisée par le Grand Chalon que nous avons eu l’idée de proposer à tous les participants, acteurs de la filière logistique sur Chalon de se retrouver plusieurs fois dans l’année».



Ainsi est né le concept des DLC pour Dîners de la Logistique Chalonnaise.



Le but de ces rencontres est de permettre aux acteurs logistique et industriels du Bassin Chalonnais, de se rencontrer et de favoriser un échange avec des retours d’expériences autour d'un thème, fixé au préalable, et toujours en lien avec le secteur transport et logistique.



Les 2 premiers DLC étaient consacrés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), en février, et sur la robotisation des entrepôts, en juin.



Le diner de ce mercredi avait pour thème, «L'inventaire de fin d'année : comment bien se préparer?»



Après une courte présentation de ce qu'est un inventaire et de sa problématique, chacun des intervenants a pu apporter son vécu ou ses approches à partir de ses connaissances et surtout de son expérience.



L'idée principale, au sortir de cet échange, est que, malgré tous les progrès de l'informatique et de la robotisation, l’inventaire reste un casse-tête et un travail fastidieux, notamment quand il s’agit de bien évaluer les quantités et les valeurs de milliers d’articles.



Un travail qui demande rigueur et méthode mais qui peut être au final un outil de bonne gestion et d’amélioration des processus.



L’inventaire : savoir compter! Savoir organiser/s'organiser pour compter!



Cette soirée se clôturait, comme le nom de l'événement l'indique, par un moment convivial autour d'un repas.

* La supply chain (ou chaîne logistique) représente l'ensemble du réseau qui permet la livraison de produits ou services depuis les matières premières jusqu'aux clients finaux. Cela recouvre les flux d'informations, de distribution physique ainsi que les transactions financières. En d'autres termes, la supply chain désigne l'ensemble des maillons de la logistique d'approvisionnement: achats, gestion des stocks, manutention, stockage, distribution et livraison.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati