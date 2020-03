Merci aux fidèles lecteurs d'info-chalon.com pour vos encouragements

Merci et merci ...

Vous êtes en nombre, à nous solliciter par mail, par SMS, par les réseaux sociaux pour nous demander des réponses à vos interrogations en terme de gestion du quotidien. Même si aux yeux de certains, un certain nombre d'interrogations peut apparaître comme futile, info-chalon.com considère que dans ces périodes troublées, notre média se doit d'être une porte d'entrée afin de créer ce lien indispensable au vivre-ensemble. Nous ne comptons pas nos heures, bénévolement, afin de vous apporter au plus vite, un semblant de réponses à vos interrogations, à minima de prêter une oreille à vos inquiétudes dans ce contexte si particulier. Et vos messages en retour, si nombreux, nous font chaud au coeur. Ce n'est qu'ensemble que nous réussirons à passer à travers ce moment historique, et ce n'est qu'ensemble qu'on portera les valeurs de solidarité qui doivent nous animer. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute mise en relation, pour un besoin.. on s'efforce de part notre rôle de service au public d'agir afin de ne laisser personne sur le côté.

On se dit à très vite ! Prenez soin de vous ! Respectez le confinement et les gestes barrières !

Laurent Guillaumé