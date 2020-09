La Une de RTL qui en dit long !

Comme tous les matins, c'est l'heure de la petite revue de presse pour info-chalon.com et lorsque nos confrères de RTL affichent à la Une, "Jours fériés et ponts, les jours à poser pour avoir plus de vacances", ça en dit long sur l'état d'esprit du moment. Sans doute n'y a-t-il pas d'autres actualités que de promouvoir l'art d'organiser la pose de ses jours au milieu du dédale de jours fériés et de ponts ? Entre ceux qui n'ont pas de boulot, ceux dont les conditions de travail se complexifient toujours plus et ceux qui ne pensent qu'à partir en vacances...faites votre choix !

L.G