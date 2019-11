185 personnes contrôlées dans les bus à Mercurey - 6 en possession de stupéfiants

Une vaste opération de gendarmerie s'est déroulée lundi dernier sur la commune de Mercurey sur réquisition du Procureur de la République de Chalon sur Saône.

Sur le compte Facebook de la gendarmerie nationale de Saône et Loire, les gendarmes ont tenu à communiquer sur une vaste opération de contrôle sur les produits stupéfiants, mobilisant 11 militaires en provenance de la brigade de Châtenoy le Royal, du peloton de surveillance et d'interventions de Chalon sur Saône et de l'équipe cynophile de Charolles. En présence des responsables de Transdev et du Grand Chalon, l'opération a permis de contrôler de 185 personnes réparties dans trois bus. Six personnes se trouvaient en possession de substances illégales et ont été entendues à la brigade de gendarmerie de Châtenoy le Royal et feront l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur de la République en vue d'un stage de sensibilisation.

Photo Facebook Gendarmerie Nationale de Saône et Loire