Nouvelle année, nouvelle tenue et …… une bonne galette pour les Vétérans de l'Entente Mellecey/Mercurey

Le vendredi 17 janvier 2020, c’était l’effervescence au Club House de Mercurey.

En effet, les Vétérans de Mercurey/Mellecey se sont réunis pour se souhaiter les vœux 2020 et

partager une bonne galette des rois offerte par la pâtisserie ALLEX.

A cette occasion, l’ensemble des joueurs a pu remercier Mathieu PEROL, de l’entreprise PEROL électricité, d’avoir offert de nouveaux survêtements à l’ensemble des membres de l’association.

Tous ces grands sportifs s’engagent à porter dignement cette nouvelle tenue tout au long de l’année. Cette année encore, l’association des Vétérans va organiser un voyage de cohésion à but sportif et culturel afin de faire découvrir leurs valeurs et les produits du terroir au club Vétérans de Villasavay (11).

A noter également, la date du traditionnel et incontournable tournoi nocturne vétéran qui aura lieu le vendredi 19 juin 2020.

Si vous aimez le football et que vous voulez partager de bons moments, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe Vétérans de Mercurey Mellecey.