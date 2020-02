MUNICIPALES - Dominique Juillot annonce une réunion publique lundi soir

Lundi 2 mars - 19 h - Salle des fêtes.

Chers amis,

Pour ces prochaines élections municipales, j’ai le plaisir de conduire une équipe «Mercurey 2020» dont le projet sera celui de concilier la tradition et l’innovation.

La tradition autour de la St-Vincent Tournante a mis en lumière notre commune, son vignoble, fédéré nos habitants, nos viticulteurs, nos commerçants et nos associations autour d’un évènement au large rayonnement.

Cette belle fête, comme nous nous y étions engagés, a permis d’accélérer les investissements et d’embellir nos places, nos nombreux quartiers et de sauvegarder ce joyau architectural que représente notre église St-SYMPHORIEN de TOUCHES.

Ces actions, même s’il fait bon se balader sur la commune, même si certains à l’extérieur envient la qualité de notre environnement, ne suffisent plus à asseoir l’image d’un village accueillant, commerçant et animé.

Il nous faut donc demain innover et accompagner davantage le quotidien de toutes générations.

Pour cela, nous travaillerons les questions d’habitat, de commerce local et de services à destination des familles et des jeunes.

Nous renforcerons les animations autour d’évènements sportifs, culturels ou de bien-être.

Nous profiterons de nos coteaux pour mettre en place des parcours santé et renouerons dans certains endroits avec le pastoralisme sur une chaume retrouvée.

Nous initierons, après les voisins vigilants, une nouvelle démarche de voisins bienveillants, inédite sur le Grand Chalon, complétant les actions portées par l’agglomération sur le maintien à domicile et le lien intergénérationnel.

Nous poursuivrons et renforcerons les journées Eco-citoyennes en lien avec les écoles, les associations et la profession viticole.

Le projet sera donc bien de perpétuer la tradition, c’est notre richesse et notre histoire mais aussi d’innover autour d’un MERCUREY attractif, solidaire et où chacun trouvera sa place pour y vivre, grandir, vieillir, travailler, commercer, avoir des loisirs et s’y épanouir harmonieusement.

Cette nouvelle équipe qui veut s’engager à votre service porte en elle le dynamisme nécessaire au succès de son projet.

Lundi 2 mars, 19h à la salle des fêtes, venez rencontrer l’équipe et échanger sur le projet Mercurey 2020.

Dominique Juillot